Svitavy se připojí k celorepublikové akci Zažít město jinak. V sobotu ožije horní část svitavského náměstí díky akčnosti místních spolků a obyvatel. Program začne ve 13 hodin. Připraven je jarmark, bleší trh, koloběžkování, úniková hra, vystoupí žonglér, ale také tanečníci a hudebníci. Sousedské slavnosti zakončí ve 20:15 hodin světelná show. Podívejte se s námi do programu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.