„Letos očekáváme ve srovnání s loňským rokem nižší čísla. Tehdy nám sem přijeli dokonce i reprezentanti v euforii, že konečně opět mohou závodit. Momentálně to vypadá, že tentokrát pojede v dospělých kategoriích zhruba 150 závodníků. Hlavně doufáme, že se nám vydaří počasí. Když jsme naposledy 9. dubna organizovali tradiční časovku jednotlivců v rámci Českého poháru mládeže a žen, vystřídaly se nám v průběhu dne snad čtyři druhy počasí,“ řekl Antonín Dostál z pořádajícího oddílu TJ Cykloklub Jevíčko.

Účastníci do závodu odstartují v několika vlnách z ulice Vrchlického v sobotu ve 14 hodin. Na výběr přitom jsou tratě na 24, 37 a 64 kilometrů. Čas mezi dojezdem dospělých cyklistů zpět do cíle vyplní dětské závody, kdy si zájemci od tří let budou moci vyzkoušet drobné terénní překážky jako muldy, vlnky či – v případě těch starších – i malý přeskok.

Dospělí se mezitím budou činit v okolí Jevíčka. Nejkratší trať na 24 kilometrů je vhodná pro rodiny s dětmi, časový limit na její absolvování je tři hodiny, tudíž by si s ní měl poradit každý. Navíc kromě sportovního vyžití nabízí i ponaučení, neboť ve spolupráci s Pardubickým krajem ji organizátoři vytyčili tak, že vede přes řadu historicky pozoruhodných míst – například bývalou sýpku z roku 1564, napoleonský pomník, dále pomník partyzánů u Předního Arnoštova, zajatecký tábor Kelínky či rozestavěnou dálnici Vratislav–Brno–Vídeň z roku 1939.

„Největší zájem očekáváme tradičně o střední trať. V případě té nejdelší je nutné počítat s náročným terénem, prudkým stoupáním a krkolomným sjezdem, proto na ní máme vypsaný závod pouze pro muže. Novinkou letošního ročníku je na nejdelší trati závod pro elektrokola, do nějž se mohou zapojit starší aktéři osmnácti let. Trojici nejlepších v každé kategorii podarujeme poháry a věcnými cenami, samozřejmostí jsou drobné odměny pro děti,“ uvedl Antonín Dostál.

Michaela Kratochvílová