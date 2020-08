Okresní liga Svitavska pokračovala svým pátým kolem v Desné u Litomyšle. V koronavirové době došlo ke zrušení mnoha závodů, tak nebylo žádným překvapením, že se opět sešlo obrovské množství družstev. Celkem na desenské dráze závodilo pětapadesát družstev mužů, žen a veteránů. Celý den hrozil deštěm, ale nakonec počasí vydrželo a pořadatelé mohou zhodnotit závod jako vydařený.

Závod v Desné přinesl opět rekordní účast | Foto: Hana Chaloupková

V kategorii mužů se opět začalo velmi zostra. Široký Důl A, vedoucí tým ligy, nastoupil s číslem tři. Dráha byla po pátečních deštích velmi mokrá a mírně do kopce, takže se čekalo, jak vysoko nasadí Širočáci laťku. A bylo to opět velmi vysoko. Výsledný čas 16,90 a napravo nejlepší sestřik dne 16,55. Široký Důl měl dobře nakročeno ke třetímu vítězství v OLSY za sebou. Na startu bylo ale ještě mnoho kvalitních týmů. Hned po Širokém Dole šel na start Sychotín (BK) a zapsal slušných 17,74. To Zderaz A (CR) po chybě vzadu možná ani nečekala, že jim stroj tolik pomůže a zastaví časomíru na hodnotě 17,38. Další sedmnáctky předvedly ještě týmy Pomezí A (17,85), Oldříše (17,88) a Perálce A (17,93). Soutěž už se chýlila ke svému konci, když si své nářadí připravili hasiči ze Zbožnova (CR). Velmi slušný útok pro ně znamenal první pódiové umístění na Svitavsku a čas 17,73. Zvítězil tedy Široký Důl A. Druhé místo Zderaz A a třetí Zbožnov. Ligu po pěti závodech vede Široký Důl A (99 bodů). Druhá je Zderaz A (70 bodů) a třetí je Pomezí A (62 bodů).