Zpráva z Horského resortu Dolní Morava na víkend 8. – 10. ledna.

Na horách máme stále v provozu dostatek služeb a vyžití na to, abyste mohli vyrazit do třetího nejvyššího pohoří v ČR. Všude je sníh a bohaté vyžití na čerstvém vzduchu. Na sjezdovkách leží 20-50 cm sněhu. Napadl nový přírodní sníh v horních i spodních partiích. Ideální podmínky pro skialpinisty a běžkaře – jen prosíme o dodržování pravidel bezpečnosti a prosíme, aby skialpinisté dávali pozor na zasněžovací hadice a kotvící body pro rolby.

V provozu:

je lanová dráha Sněžník pro pěší turisty, která vede přímo ke Stezce v oblacích, která má své brány do nebes také otevřené. Těšíme se na Vás denně od 10 do 16 hodin.

v provozu také Mamutí horská dráha = nejdelší bobová dráha ve střední Evropě 10:00-16:00

v provozu bobová dráha U Slona – sobota a neděle 10:00 – 16:00

v sobotu 9.1. přisvítíme navíc sjezdovku Kamila od 16:00 do 18:00 pro večerní zimní radovánky pro bobaře, sáňkaře a skialpinisty.

toalety a občerstvení na několika místech formou výdejových okének jsou otevřené.

Tomáš Drápal