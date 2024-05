Cílem soutěže Office Arena je motivace žáků a studentů k práci s moderními informačními technologiemi, jež jim může odhalit další obzory a konečně i otevřít dveře k lepší pozici při vstupu na pracovní trh.

Žák ZŠ Radiměř vybojoval 1. místo v celostátním kole prestižní soutěže Office Arena | Foto: ZŠ Radiměř

Než si Tomáš mohl v sídle společnosti Microsoft v Praze hrdě převzít svůj diplom za 1. místo, musel vynaložit více než sto hodin usilovné práce.

Všechno to začalo ve školním kole soutěže, kde Tomáš absolvoval test pokročilých teoretických znalostí z oblasti kancelářské aplikace Office (Word, Excel, Powerpoint, OneNote). Při dostatečném počtu bodů, které s přehledem získal, byl kvalifikován do krajského kola.

V krajském kole bylo podmínkou vypracovat projekt na jedno ze čtyř témat na takové úrovni, aby se dal prakticky využít. Očekávalo se, že soutěžící využijí své znalosti kancelářských aplikací a dalších moderních nástrojů. Tomáš se rozhodl vytvořit dotazník pro své spolužáky, ve kterém zjišťoval, jaké mají žáci zkušenosti s umělou inteligencí, jak a na co ji využívají, čeho se bojí a vytvořil kvíz, ve kterém měli spolužáci rozlišit reálné fotografie od těch uměle vytvořených.

Víkendová polární záře nad Svitavskem. Podívejte se na záběry čtenářů

Data zpracoval přehledně do tabulek i grafů. Výsledky podrobně popsal ve své 20stránkové práci, která kromě dat ze školy obsahovala i pohled do minulosti, současnosti a budoucnosti AI. Aby si pojistil postup, pozval několik učitelek radiměřské školy a nahrál s nimi podcast o tématu umělé inteligence ve školství. Všechno se zdařilo a poctivá příprava na krajské kolo vynesla Tomášovi postup do celostátního finále.

Tam už bylo nutné natočit o sobě a své škole poutavé video, svůj projekt zajímavě odprezentovat před porotou, obhájit si své myšlenky a nápady a především zasvěceně odpovídat na všetečné otázky porotců. To vše Tomáš zvládl s nadhledem a noblesou.

Krajské dotace pomáhají sociálním službám a neziskovkám. Potkají se v Litomyšli

Ovšem, kdo někdy stál před porotou tvořenou profesionály v oboru, ví, že sebevědomý, hlasitý a zajímavý projev nepřijde samo sebou. Tomáš houževnatě nesčetněkrát předstoupil před své spolužáky z různých ročníků, až vypiloval svůj projev do posledního slova.

Svou výhru si tedy poctivě zasloužil. Být o rok starší, soutěžil by v kategorii středoškoláků, kde byla hlavní cenou účast v mezinárodním kole soutěže The Microsoft Office Specialist World Championship v USA.

Sylva Těšínská, třídní učitelka