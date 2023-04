Jedním z důležitých předpokladů pro rozvoj lázní ducha v Litomyšli je existence velkého bohatství, které nám zde zanechali naši předci. A může jít o dědictvím hmotné v podobě krásných budov a prostranství, ale i nehmotné. V letošním roce jsme se rozhodli, že vám trošku víc představíme českého novináře, cestovatele, překladatele a spisovatele Zdeňka Matěje Kuděje. Možná nevíte, ve kterém domě v Litomyšli tento bohém dožíval, že je pohřben na místním hřbitově a že v regionálním muzeu mají jeho toulavé boty. Číst z díla Matěje Kuděje bude i režisér Jan Hřebejk, čekají nás komentované prohlídky zmíněného domu, Kudějovský kvíz i soutěž Po stopách Matěje Kuděje.

Lázně Ducha v Litomyšli | Foto: Město Litomyšl

Matěj Kuděj měl stejně jako my všichni rád legraci, setkávání se a dlouhé diskutování o všem možném. Věříme, že by se mu živá lázeňská kolonáda plná hudební a divadelní produkce, soutěží, laskavé legrace, nezbytného potkávání se a nezávazného klábosení tuze líbila.

Zapište si do diářů, že (b)láznit budeme od středy 26. do neděle 30. dubna 2023. Chybět nebudou ani oblíbené lázeňské prameny, lázeňská Design zóna MINT Market, lázeňské lavičky, Smetanova dětská i zámecká scéna, výstava historických vozidel a veškeré dění bude pod dohledem prvorepublikového četnictva.

FOTO, VIDEO: Jedenácté Lázně ducha v Litomyšli zahájeny!

Účast na akci již přislíbil např. Pavel Čadek, Buty, Schodiště, Funny Fellows, Paleťáci či taneční skupina Swing Busters nebo Otužilci Česká Třebová. Celým sobotním programem, jehož součástí můžete být i vy, bude opět provázet lázeňský švihák Václav Žmolík. První programový leták je již k dispozici v infocentru a můžete si jej stáhnout také na webu www.lazneducha.cz a www.litomysl.cz, aktuality z příprav najdete i na facebooku lázní ducha.

Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár

Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte korzovat po lázeňské promenádě. Však to již všechno dobře znáte. A protože soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár se vám líbí, rozhodli jsme se vyhlásit ji znovu. Pravidla jsou jednoduchá – nejdříve je třeba navštívit Fotoateliér HRG na ulici, nechat si udělat obrázek a pak si už jen držet palce. Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 29. dubna na Toulovcově náměstí v 18.00 hodin. Pochopitelně vás neošidíme ani o facebookové kolo soutěže. Vítěz v každé kategorii se může těšit na zajímavé ceny!

Soutěž Lázeňské prameny

K lázním patří neodmyslitelně také léčivé prameny. Jsme přesvědčeni, že vyléčit duši může i dobré jídlo a pití. Proto již několik let zařazujeme do léčebného procesu i gurmánské prameny. Pokud máte zájem zařadit svůj speciální lázeňský nápoj či jinou dobrotu do soutěže, napište nám na adresu lazneducha@litomysl.cz. Výzva pro účinkující

FOTO: Lázně ducha pošle letos Litomyšl do celé republiky

Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak bavit lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií, světel a dalších divadelních propriet? Výborně – tato výzva je určena právě vám! Naše lázeňská promenáda vede z prvního zámeckého nádvoří přes máchadlo až na Braunerovo náměstí a bude v sobotu 29. dubna 2023 otevřena již od 10.00 hodin i pro vás. Zaplatit vám sice neumíme, ale můžete vybírat do klobouku, futrálu od houslí či jiných „pokladniček“. Součástí projektu, o kterém se mluví, mohou být i organizace, které připraví k dané akci svůj lázeňský program! Budeme rádi, když svoji účast nahlásíte na mailové adrese lazneducha@litomysl.cz.

Výzva pro případné sponzory a mecenáše

Na většinu pořadů v rámci Zahájení 12. litomyšlské lázeňské sezóny se nevybírá vstupné. Ale to neznamená, že účinkujícím nemusíme za jejich vystoupení zaplatit. Proto děkujeme všem dosavadním partnerům a mecenášům, kteří tento projekt v minulosti podporovali. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i tentokrát. Uvítáme samozřejmě i další firmy, podnikatele či jednotlivce, kteří by rádi tento projekt jakkoli podpořili. Ozvěte se nám prosím na lazneducha@litomysl.cz, sdělíme vám podrobnosti. Věříme, že spolupráce bude probíhat k oboustranné spokojenosti.

Děkujeme vám všem za chuť společně krásně (b)láznit. Prosíme vás i za přímluvu o parádní počasí – již mnohokrát se ukázalo, že když si hodně lidí něco moc přeje, mnohdy to tam nahoře vyslyší a na lázeňskou kolonádu nám pošlou sluníčko. Věříme, že toto je naše společné přání i pro 12. ročník této mírně recesistické akce.

Michaela Severová