Klub českých turistů v Jaroměřicích u Jevíčka připravil již 47. ročník výšlapu pod názvem Pochod jarní přírodou. Uskuteční se v sobotu 16. března 2024. Prezentace účastníků proběhne v Hanácké krčmě mezi sedmou a desátou hodinou dopoledne.

Z Jaroměřic do přírody | Foto: Deník/Martin Alt

Účastníci pochodu mají možnost si vybrat z těchto pěších tras: 7 km, 16 km, 23 km a 38 km. Cyklisté vyjedou do okolí Jaroměřic na trasách v délce 10 km, 30 km a 65 km. Startovné činí pro děti do patnácti let deset korun, dospělí zaplatí 40 Kč.

A pokud účastníci pochodu naplní heslo „Zdrávi došli a dojeli“, čeká je sladká odměna a pamětní list.

Nestor jaroměřické a jevíčské turistiky – emeritní architekt Ing. Josef Peka nám sdělil: „Jsem velmi rád, že i nová nástupnická generace pokračuje v našich stopách.“ Ing. Peka (na snímku) totiž patřil k hlavním organizátorům předchozích jarních pochodů.

Pavel Kyselák