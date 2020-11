Z naší cesty do Slovinska letos sešlo. Ale náhrada stála za to. Zúčastnili jsme se rekonstrukce bitvy v Mladějově.

Bitva u Mladějova. | Foto: František Steklý

Tak! Letos jsme se opět těšili na návštěvu Slovinska. Měl jsem připraven zajímavý program na konec května. První den jsme měli přijet do vesničky Lokvica, kde bychom přenocovali u přítele Davorina Marušiče. Druhý den by nás provedl přítel Jože Terčon po bojišti u vesničky Hudi Log, která byla během bojů úplně srovnaná se zemí. K večeru bychom se přemístili do okolí města Tolmin a tady se setkali s přáteli paní Sandrou a panem Maksem, který nás vloni tak nádherně provázel po bojištích jižně od Tolminu. Tentokrát by nás provázel po bojištích severozápadně od tohoto města. Těšili jsme se moc!