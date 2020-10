Vzpomínkový večer na Františka Matouška a křest knih

„Nedělám, co se mi líbí, ale líbí se mi to, co dělám. Všechno co obohacuje,“ říkával moravskotřebovský rodák František Matoušek, který kromě vlastní profese učitele českého jazyka a literatury, historie a základů společenských věd, vynikal i jako novinář, kronikář, fotograf či sportovec a trenér a rovněž jako laureát Ceny města Moravská Třebová za rok 2017.

Vzpomínkový večer na Františka Matouška a křest knih. | Foto: Archiv Jany Žouželkové