Vzpomínka na Jana Palacha. Osud naší země mu nebyl lhostejný

Je to 54 let, co se poblíž sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze upálil tehdy 20letý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Za připomenutí jeho protestu děkujeme panu Václavu Ježkovi.

Připomínáme si 54 let od tragického protestu Jana Palacha. Fotografie z pohřbu poskytl redakci pan Josef Krám. | Foto: Josef Krám

V pondělí 16. ledna tomu bude 54 let, kdy se ve čtvrtek kolem 14. hodiny roku 1969 poblíž sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze upálil tehdy 20letý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Tragický protest Honzy byl reakcí na okupaci naší země v srpnu 1968 armádami států Varšavské smlouvy, reakcí na potlačování svobod, demokracie, znovuzavedení cenzury, na tehdejší nastupující letargii, do které jsme se dostali, a to nejen v důsledku normalizační politiky. V neděli 19. ledna v odpoledních hodinách Honza umírá, 25. ledna se pak koná pohřeb, jenž se stal velkou politickou manifestací za svobodu a demokracii. Vzpomeňme na Jana Palacha, na člověka, jemuž nebyl osud naší země lhostejný, a připomeňme prosím onu dobu všem déle narozeným. Václav Ježek