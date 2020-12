V poličském muzeu se koná netradiční vánoční výstava Papírových betlémů a rozkládacích knih Vojtěcha Kubašty, jenž byl tvůrcem mnoha ilustrací, panoramatických pohlednic, obalů, reklamních plakátů, kalendářů, vystřihovánek a knih. O velkém nadání tvůrce svědčí i jeho práce pro společnost Walt Disney.

„Jak mnohotvárný a zábavný může být list papíru! Zvlášť v rukou malíře, grafika a ilustrátora Vojtěcha Kubašty. Určitě jste se setkali s jeho prostorovými knížkami nebo betlémy zpracovanými technikou pop up. Stačí jeden pohyb ruky, knížka se otevře a do prostoru se zvedne celá kulisa i s postavami. Některé scény navíc obsahují pohyblivé prvky,“ uvádí kurátorka výstavy Mgr. Stanislava Cafourková.

Jádrem výstavy budou rozkládací papírové betlémy Vojtěcha Kubašty. Pro srovnání budou vystaveny i jiné, vystřihované papírové jesličky. Dále uvidíte velké množství obrázkových knih, především pohádek, které byly vydávány v 60. a 70. letech 20. století. Výrobu několika příběhů dokonce Kubaštovi zadalo Walt Disney studio. V menší míře ukážeme autorovy pohlednice nebo reklamní letáky. „Aby všichni návštěvníci mohli zažívat úžas z toho, že jedním otevřením knížka tzv. vyroste a příběh živě promluví, připravili jsme kopie vystavených knížek, které si vezmou do ruky,“ dodává.

A právě díky vzpomínkám na rozkládání a aranžování betlémů, četbu pohádkových knih se vrátíte zpět do dětství svého či svých dětí. Díky pandemii koronaviru je výstava přístupná také online. Jedinečné betlémy, knihy a panoramatické pohlednice lze obdivovat i z pohodlí domova. Vánoční atmosféru prohlídky podtrhnou tóny tradičních koled.

Vojtěch Kubašta se narodil v roce 1914 ve Vídni, ale od roku 1919 žil v Praze. V roce 1938 dostudoval architekturu na ČVUT v Praze a dále se věnoval knižní grafické úpravě. Od roku 1953 spolupracoval s nakladatelstvím Artia, tyto knihy vyšly v překladech do 22 jazyků. Ve čtyřicátých letech ilustroval dětské knihy například Kouzelné obálky nebo Příběhy z medové stráně. V poválečném období se jeho tvorba přesunula z grafické úpravy knih pro dospělé ke kolorované grafice s pražskými motivy, trojrozměrným papírovým betlémům a především pokračoval v práci na knihách pro děti. Ty nejen ilustroval, ale také vytvářel podle vlastních návrhů trojrozměrné rozkládací knihy, ve své době na světové úrovni. Díky jejich exportním vydáním je dodnes ve světě uznáván jako jeden z průkopníků prostorové dětské knihy. Velkou kolekci výtvarníkových knih schraňuje americké muzeum Bienes Museum of the Modern Book.

Více o vánoční otevírací době na www.cbmpolicka.cz. Výstava je zapůjčena od sběratele J. V. Marouška.

Alena Zavoralová