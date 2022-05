Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři - pranostiku tuto znáte jistě všichni. Leč co je těmi štíry opravdu myšleno? Štíři aneb ještíři. Zkrátka ještěři všeobecně a mezi nimi mloci skvrnití. Mimochodem co jedinec, to jiné skvrny. Ti správně spadají mezi obojživelníky, ale vzhledovou podobnost s ještěrkou snad zapřít nikdo nemůže.