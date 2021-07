Hra nazvaná Čtenářské toulky okolím Svitava má za cíl spojit výlet s plněním úkolů na základě knižních ukázek.

Svitavy. | Foto: Archiv

Městská knihovna ve Svitavách připravila na léto etapovou hru nazvanou Čtenářské toulky okolím Svitav. Má za cíl spojit výlet s plněním úkolů na základě kratších knižních ukázek. Ty mají vždy něco společného s místy, která při hře navštívíte, například Hřebeč, Vendolí, Kukle, Březová nad Svitavou. Místo je potřeba najít podle daných souřadnic GPS. Texty k místu včetně hrací karty si stáhnete přes QR kód nebo přes banner na webových stránkách knihovny. Odpovědi zaznamenejte do hrací karty. Vyplněnou ji doneste do knihovny nejpozději do pondělí 20. září. Deset vylosovaných soutěžních týmů získá knižní odměnu.