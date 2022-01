Radiotechnická výroba byla dříve s Přeloučí výrazně spjata. Její počátky se datují do roku 1921 (podle některých zdrojů už do konce roku 1920). První podnik zde založil Ing. Josef Václav Hirsch se svými společníky, zpočátku sídlili ještě ve Sladovní ulici. Od konce roku 1922 již byla firma přesunuta do dnešní Jaselské ulice do domu čp. 593, kde pak probíhala až do 90. let 20. století.