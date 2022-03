Ve Svitavách pokračuje sbírka pro Ukrajinu. Lidé mohou nosit potřebné věci do informačního centra na náměstí (pondělí až pátek od 8 do 17 hodin, sobota od 9 do 12 hodin). V současné době jsou nejvíce potřeba běžně prodejné léky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, lékárničky. Ze Svitav vyrazil kamion s humanitární pomocí směr ukrajinský Perečyn. Do týdne by mohl být vypraven další kamion. Více informací na Jak pomoci Ukrajině