Městské muzeum si připomíná 140. výročí svého trvání a to výstavou s názvem Muzeum včera a dnes, na které se dozvíte, jak se pečuje o sbírkové předměty, jaký je život sbírek skrytých v depozitářích i prezentovaných na výstavách. Výstava je svým hravým pojetím vhodná i pro dětského návštěvníka.

„Naši předkové z Musejního spolku Palacký v 80. letech 19. století pořádali první výstavy v tehdejší chlapecké škole. Díky zastupitelům města Poličky se tato budova v Tylově ulici 112 stala v roce 1934 městským muzeem natrvalo,“ uvádí kurátorka výstavy a etnografka Mgr. Stanislava Cafourková.

Už výstava Vánoce z depozitáře ve své muzejní části seznámila návštěvníky s historií muzea a podobou starších stálých expozic. Tato obměněná verze se více zaměří na to, jak jednoduše přiblížit rozmanitou muzejní práci veřejnosti i dětem různého stáří.

„Návštěvníci se dozví o složení sbírkového fondu, jak se pečuje o sbírkové předměty, jaký je život sbírek skrytých v depozitářích i prezentovaných na výstavách. Pokud nechcete být jen pasívním divákem, budete moci některé činnosti kurátorů vyzkoušet. A na výstavě se můžete zamyslet nad posláním, smyslem a podobou muzea v minulosti, současnosti i budoucnosti,“ dodává.

A jak to celé začalo?

6. listopadu 1881 byl ustanoven Musejní spolek Palacký v Poličce, a to za účelem „sbírati starožitnosti“. Proto začal od dárců přijímat staré předměty. Brzy vyvstala potřeba prostoru k jejich uchování a vystavení. Muzeum vystřídalo pronájem v 5 budovách ve městě, až v roce 1934 natrvalo zakotvilo a bylo pro veřejnost otevřeno v budově bývalé chlapecké školy v Tylově ulici. Spolu se školou budovu opustilo i místní divadlo. Za to zde byla umístěna i městská knihovna (do r. 1980). V 60. a 70. letech se podařilo otevřít dvě velmi moderní expozice (Sklářství a Památník B. Martinů) Avšak havarijní stav budov od roku 1976 znamenal částečné uzavření muzea, úplné roku 1982. K obnovení muzejních expozic došlo po částečné rekonstrukci v roce 1984. Ale teprve ve 21. století za pomoci evropských financí byly budovy 112 a 113 celkové zrekonstruovány a v dubnu 2009 se muzeum slavnostně otevřelo jako Centrum Bohuslava Martinů.

· Součástí muzea je i Centrum Bohuslava Martinů, co si pod tím návštěvník může představit?

Směrem k veřejnosti se muzeum prezentuje pod hlavičku světoznámého skladatele, který se v Poličce narodil. V našich sbírkových fondech je ve srovnání s jinými institucemi největší množství hmotných památek, rukopisů, originálů skladeb nebo korespondence B. Martinů.

· Kolik objektů v dnešní době poličské muzeum spravuje?

Kromě hlavní budovy se stálými expozicemi a výstavními sály muzeum prezentuje sbírky výtvarného uměni v budově barokní radnice, návštěvníky vodíme k prohlídce rodné světničky B. Martinů na věži kostela sv. Jakuba a prohlídce hradebního ochozu.

· Jaká je velikost muzejních sbírek?

Muzejní sbírka je rozdělena do 3 podsbírek: historická, výtvarné umění a Bohuslav Martinů. Celá obsahuje asi 20 000 inventárních čísel.

· Jaké profese jsou na výstavě představeny a jaké lze vyzkoušet?

Na výstavě si návštěvníci mohou vyzkoušet práci kurátora, který pracuje v depozitáři, stará se o sbírky a dokumentuje je, např. tím, že je vyfotografuje. A především je připraven „výstavní sál“, kde si lidé jako výstaváři mohou zkusit nainstalovat vlastní výstavu z připravených předmětů. Jejich pojetím se pak mohou kochat i ostatní návštěvníci.

V ceně vstupenky na výstavu je i návštěva současných stálých expozic. Výstava potrvá do 3. dubna 2022.

Alena Zavoralová