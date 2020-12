O třetí adventní neděli bylo na zahradě Stolístku (Centra enviromentální výchovy) v Linharticích živo. Opět zde, jako každou adventní neděli, probíhala vánoční hra. Na přání pravidelných účastníků jsme tentokrát připravili nový příběh Hledání oveček.

Zdroj: archiv Stolístku

A kromě toho se pekl chléb v hliněné peci. Není to jen tak, v peci je potřeba topit zhruba tři hodiny, aby tam byla potřebná teplota. Ale stojí to za to. Škoda, že fotky neumí přenášet vůni.

Stolístek Linhartice