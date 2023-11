/FOTO/ V obci Oldřiš nedaleko Poličky byl ve středu 15. listopadu slavnostně otevřen nový bezpečný oranžový přechod. Slavnostní otevření bylo spojeno i s výukou pro místní žáky mateřské a základní školy, kteří se učili bezpečně přecházet přes komunikaci.

V Oldřiši je nový bezpečný přechod před školou a školkou | Foto: Skupina ČEZ

Za účasti dětí ze Základní školy a Mateřské školky v Oldřiši a zástupců obce a Nadace ČEZ byl slavnostně otevřen bezpečný oranžový přechod v centru obce. Osvětlený přechod v obci chyběl. Bude sloužit především dětem, které tudy chodí do škol a musí přejít rovný úsek silnice 3. třídy.

„Silnice je právě v tomto úseku rovná a láká řidiče k rychlé a nebezpečné jízdě. Nový osvětlený přechod požadovali i ředitelé školy a školky. Jsem rád, že Nadace ČEZ celý projekt podpořila a přispěla k bezpečnému přecházení nejen dětí, ale i dalších občanů Oldřiše,“ pochvaluje si starosta obce Michal Serafin.

Osvětlený přechod umožní řidičům vidět přecházející osoby lépe a včas a přispěje k větší bezpečnosti nejen obyvatel Oldřiše, ale i návštěvníků a turistů. Osvětlení chrání chodce při přecházení, protože jsou mnohem lépe viditelní, především nyní, kdy se stmívá velmi brzy. Přes frekventovanou silnici denně přejde kolem 50 dětí do školy a do kroužků, přechod využívají i místní, kteří se schází v centru obce na různých akcích, kroužcích nebo si jdou zasportovat do tělocvičny.

Města a obce mají možnost bezpečnost na rušných komunikacích v blízkosti škol, školek a další veřejných budov ovlivnit. Od roku 2013 běží grantové řízení Oranžový přechod Nadace ČEZ. V duchu základního bezpečnostního hesla na silnicích Vidět a být viděn podporujeme česká města a obce v budování osvětlených přechodů. V místech, kde se pohybuje hodně lidí včetně malých dětí, platí toto pravidlo dvojnásob. Věděli jste, že kvalitní osvětlení přechodu dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65 procent?! Mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod zaviněných řidiči bohužel stále patří nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. Ohroženi na přechodech bývají zejména senioři a děti.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz.