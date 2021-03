Malotřídka, rodinné prostředí, ze školky do školy, řemesla zblízka, důraz na angličtinu a výuka venku. To všechno je škola v Budislavi.

Únorové zážitky dětí ze ZŠ a MŠ Budislav. | Foto: archiv školy

V polovině března si ZŠ a MŠ Budislav připomíná zveřejnění svojí nové koncepce výuky. Výhody školy je možno shrnout do šesti pilířů: malotřídka, rodinné prostředí, ze školky do školy, řemesla zblízka, důraz na angličtinu a výuka venku.

V malotřídce mohou pomáhat starší žáci mladším a mladší se zase učí od starších přirozenou cestou. Menší počet žáků ve třídě dává prostor na osobní přístup pedagogů. Nárokům učiva porozumí lépe i méně nadané děti. Naopak dětem nadaným a přemýšlivým je umožněno vzdělávat se individuálním tempem a učivo probrat více do hloubky. Děti ze školky chodí se školáky do stejné budovy, kde mají společné prostory šatny a jídelny. Přirozeně a bez stresů přecházejí do první třídy. Žáci navštěvují dílny místních řemeslníků, věnují se praktickým činnostem. Výuka angličtiny je ve školce i ve škole nabízena i mimo hodiny angličtiny. Objekt školy obsahuje vlastní zahradu a dvorek, kde žáci tráví přestávky. Součástí vyučování je projektová výuka v přírodě, školka má denně program venku. Navštivte naši školku a školu na: www.zsmsbudislav.cz.