„Popírání holocaustu a zločinů druhé světové války se stalo dlouhotrvajícím nebezpečím nejen pro uchování paměti na oběti druhé světové války. Jedním ze způsobů, jak předejít takovémuto chování skupin a jednotlivců je osvěta společnosti a připomínání těchto událostí. Jsme proto rádi, že můžeme na toto téma široké veřejnosti nabídnout přednášku a následně otevřenou diskuzi,“ řekl ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák. Ve čtvrtek se koná nejen přednáška, v tento den je také otevřená expozice, a to od 13 do 18 hodin. Jinak během zimního období, tedy do března, je památník otevřen pouze o víkendech od 13 do 17 hodin.

Kateřina Tomišková