Univerzita Pardubice má vlastní podcast UPCE On Air. Nový formát, kterým chce univerzita komunikovat nejen v době pandemie, bude mít premiéru v pondělí 26. dubna na Spotify a na kanále Youtube. Prvním hostem je rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek. Do éteru nový podcast univerzita pouští symbolicky na Světový den duševního vlastnictví.

Univerzita chce prostřednictvím podcastů představovat zajímavé osobnosti, které působí na sedmi fakultách vysoké školy. Má za cíl zpřístupnit a popularizovat poznatky i vědecká bádání srozumitelnou formou a inspirovat k poznání či studiu různých oborů. Podcasty UPCE On Air nabídnou dvakrát do měsíce možnost blíže poznat vědce, pedagogy, současné studenty nebo úspěšné absolventy. Podcasty doplňují nový formát univerzitního časopisu s unikátním obsahem a názvem MY UPCE.

Jako první přijal pozvání do UPCE On Air rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek, který v osobněji laděném interview promluví o knize, kterou napsal, lásce k vědě a fotografování, a také o vztahu k Japonsku. „Pro mě je věda velká životní láska. Miluji vědu nejen dělat, ale také se o ní něco dozvědět. Hodně mě inspirují životopisy a osudy významných tvůrců. Jsem rád, že se rozhovor koná v den, kdy si můžeme všechny tyto tvůrce připomenout. Někdy jsou ale cesty inovací velmi komplikované a dlouho trvá, než se dokážeme na svět podívat jinýma očima…,“ říká v podcastu rektor Jiří Málek.

Druhým hostem podcastu bude student Fakulty ekonomicko-správní Petr Václavek, který loni uspořádal benefiční fiktivní zápas ve futsalu a pomohl v boji zdravotníkům s covidem. Jeho příběh si bude možné poslechnout od 10. května.

Podcast Univerzity Pardubice najdete každý druhý týden v měsíci na Spotify nebo ho lze sledovat na kanále Youtube.

Martina Macková

Podívejte se na fotogalerii "Univerzita v čase koronaviru". Za zapůjčení fotografií děkujeme Univerzitě Pardubice.