Tentokrát se naučíme pracovat s drobnými střípky a vytvářet z nich mozaiku. Již tuto sobotu 7.května 2022 od 8 do 13 hodin vhodné pro osoby od 15 let, ale také rodinné tvoření tzn. dospělá osoba s dítětem nebo dětmi do 15 let.

Workshop odlévání kovů

V sobotu 14. května od 8 do 13 hodin. Výsledkem vytváření formy, výběru materiálu a vlastního odlití bude šperk a těžítko. Tentokrát také nezůstaneme jen v muzeu, ale půjdeme k mistrovi Martinu Horkému na exkurzi do jeho dílny. Určeno pro děti do 15 let.

Workshop Kaligrafie pro začátečníky

Pro velký zájem opakujeme workshop kaligrafie ještě 28. května od 8:30 do 13 hodin. Naučíte se naprosté začátky umění písma, vyzkoušíte si různá média pro psaní, náš lektor Miroslav Blažek vám bude nápomocen radou a zkušeností. Určeno pro zájemce od 15 let.

Všechny informace o našich workshopech naleznete na www.muzeum.svitavy.cz

Pokud rádi tvoříte, učíte se něco nového, ale hlavně si vše rádi vyzkoušíte, objednejte se co nejdříve na tel. 734 809 565, nebo na lektor@muzeum.svitavy.cz. Těšíme se na zajímavé tvoření.

Jitka Olšánová