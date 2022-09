„Tradice Východočeských uměleckých salonů v Poličce započala v roce 1941. Od té doby se na nich představilo více než 700 umělců. Témata salonů se pravidelně obměňovala. Počáteční ročníky představovaly především tradiční krajinomalbu a teprve počátkem 60. let směřoval výběr k živým současným proudům moderního umění. V polovině 70. let došlo – ve snaze vyhnout se cenzuře – k nahrazení kolektivního chápání salonů za výstavy věnované jednomu umělci. Do aktuálních proudů výtvarného umění zamířil salon v roce 1996 „Orbis fictus extractus – nová média v současném umění“. Od r. 2004 byl salon pořádán jako výběr absolventských prací z vysokých uměleckých škol v Praze a Brně. 70. salon v roce 2017 byl naopak pojat jako výběrové představení dosud vystavujících umělců," uvedl kunsthistorik muzea PhDr. David Junek. Poslední ročníky se tak svým zaměřením vrací k salonům z let 1989 a 1995, kde je spojnicí místní příslušnost vystavujících výtvarníků.

K výroční výstavě vznikl Digitální katalog představující předchozí ročníky salonu od roku 1941 a poskytující soupis všech více jak 700 vystavujících umělců.

Na 75. Uměleckém salonu s podnázvem „20 v Poličce“ vystavují tito umělci: Vojtěch Donát - malíř, intermediální umělec; Pavel Herynek - kreslíř, autor šperků a objektů; Veronika Hrčková Jílková - ilustrátorka a divadelnice; Štěpán Jílek - designer interiérů; Magdalena Jílková - malířka, kreslířka; Markéta Kolářová - malířka; David Kozák - malíř, grafik; Ivana Machová - grafička; Lucie Muchovičová - ilustrátorka, grafička; Jana Paulíčková Vlčková - grafička, malířka; Ludmila Pillmayerová - textilní výtvarnice; Martin Pawera - malíř; Marek Rejent - sochař, konceptuální umělec; Zbyšek Sion - malíř; Adam Smolek - malíř a intermediální umělec; Martin Šmíd - kreslíř, sklář; Veronika Šrek Bromová - intermediální umělkyně; Jan Štěpánek - malíř; Jiří Štourač - malíř; Miroslava Zychová - malířka.

Výstava potrvá do 9. října 2022.

Simona Valachová, Městské muzeum a galerie Polička