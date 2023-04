Kapela UDG v rámci klubového turné s názvem Přístav 2023 v dubnu vystoupí ještě v dalších městech napříč Českou republikou. Fanoušci se mohou těšit na speciálního hosta turné, konkrétně na populárního zpěváka Pekaře s kapelou, který má na svém kontě již tři alba a řadu známých a chytlavých singlů. UDG lákají na více než dvouhodinový koncertní set, v němž zazní písně ze všech alb z více než dvacetileté kariéry této legendární ústecké rockové party. Jednou ze zastávek bude i hudební klub Tyjátr ve Svitavách již tento pátek 14. dubna. Koncert začne ve 20 hodin.

UDG Svitavy | Foto: Kapela UDG

V Alternativním klubu Tyjátr budou ke slyšení singly jako Parfémy, Plachty, Ještě jednou i největší hity skupiny UDG pojmenované Kurtizána či Motýly. A jestli tady existuje Bůh a vesmír je nekonečný všem přítomným určitě představí sám Pekař.

Rozjeté turné Přístav 2023 pokračuje i v dubnu. Fanoušci se mohou konkrétně těšit ještě na koncerty 15. dubna v Plzni, 21. dubna v Čáslavi a poslední vystoupení v rámci turné odehrají 22. dubna v Jihlavě.

„Konečně se vracíme na místo činu. Před třemi roky, když jsme hráli v Peci pod Sněžkou byl už koviďák ve vzduchu a my vtipkovali, že nakonec ještě budou zakázaný koncerty, a že si třeba už nezahrajeme. To, že se to za pár dní stalo realitou už taková sranda nebyla. Čas běžel a kocovina zmizela stejně jako koviďák, a tak se těšíme zpátky do všech klubů, kde s vámi opět uvidíme,“ komentuje natěšený na turné Petr Vrzák, zpěvák UDG.

