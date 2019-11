Galavečer se konal v Sádku u Poličky v tanečním sále, který je známý spíše pořádáním diskoték. Mimo tradiční vyhlášení pořadatelé připravili i tombolu, kde byl hlavní cenou motocykl. Vyhlašovány byly všechny tři kategorie a ve všech třech došlo k tomu, že vítězové z roku 2018 své tituly obhájili.

Díky všem!

V kategorii mužů se to podařilo Širokému Dolu, který dosáhl dokonce zlatého hattricku. „Letošní sezona pro nás byla velmi zajímavá především proto, že jsme začínali se zcela novým strojem a nevěděli jsme úplně, jak se s tím popereme. Naproti tomu máme velmi zkušený tým, který běhá celé tři roky v prakticky stejné sestavě. Proti očekávání jsme měli ale první půlku sezony lepší a ke konci jsme spíše ztráceli. Přitom musíme poděkovat klukům ze Zderazi C za parádní souboj, který vyvrcholil až na posledním závodě a do poslední chvíle bylo vše otevřené. Další sezonu bychom chtěli být zase o kousek lepší, protože víme, že v lize je čím dál větší konkurence a příští rok to určitě nebude jinak. Chceme poděkovat všem, co nám drželi palce a podporovali nás a slibujeme, že se pokusíme příští rok nezklamat,“ vzkázali hasiči ze Širokého Dolu.

Na druhém místě skončil velmi mladý tým ze Zderazi C a třetí se umístilo Pomezí A.

Ženská kategorie byla také velmi napínavá a i tam se rozhodlo až na posledním závodě. Vítězství v této kategorii dokázala obhájit děvčata z Nedvězí, která po celou sezonu ukazovala, že to s nimi soupeřky budou mít velmi těžké. „Tato sezona pro nás byla zatím nejúspěšnější. Nejen, že se nám podařilo opět vyhrát domácí Okresní ligu Svitavska, ale také jsme se umístili na Velké ceně Blanenska na krásném 3. místě. Také se nám povedlo 4. místo na největší soutěži v požárním útoku v Širokém Dole, což pro nás znamenalo krásné zakončení sezony. O následující sezoně jsme zatím nepřemýšlely. Uvidíme, co nám zimní příprava přinese do dalšího ročníku,“ hodnotily sezonu závodnice z Nedvězí.

Na druhém místě skončila děvčata z Kamence A a třetí byl Bohuňov.

V kategorii veteránů zkompletovali zlatý hattrick hasiči z Hartmanic. Ti jsou v této soutěži naprostým hegemonem. O tom svědčí především to, že za posledních dvanáct ročníků tito borci nevyhráli pouze dva, a to v letech 2015 a 2016. Všechny ostatní ročníky od roku 2008 měly pouze jediného vítěze. Na druhém místě skončil Sádek, který si i výborně poradil s pořádáním slavnostního vyhlášení a třetí je Desná.

Jakub Paulíček, SDH Široký Důl