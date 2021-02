,,Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši 325 279 Kč dosahuje přibližně poloviny výtěžku loňského roku a vzhledem k současné obtížné situaci předčil veškerá naše očekávání," hlásí Charita Moravská Třebová.

V obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po čtvrté také na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, proběhla Tříkrálová sbírka. Ta letošní byla v mnoha ohledech jiná. Tříkráloví koledníci nemohli kvůli zhoršené epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením vyrazit do ulic a přinést vám požehnání do nového roku. Proto poprvé proběhla tato veřejná sbírka on-line.

Pokladničky, které neodmyslitelně patří ke koledování však zcela nezahálely. Díky neuvěřitelné ochotě lidí, kteří nám pomohli s umístěním kasiček na veřejně přístupných místech, bylo možné Tříkrálovou sbírku uspořádat jinak. Tato forma koledy probíhala do 24. ledna 2021 a v tuto chvíli již máme spočítáno. Charitě Moravská Třebová lidé darovali fantastickou částku ve výši 271 336 Kč. Ti, kteří se rozhodli přispět on-line, byli také velmi štědří a do virtuální kasičky přispěli 53 943 Kč. Celkový výtěžek ve výši 325 279 Kč dosahuje přibližně poloviny výtěžku loňského roku a vzhledem k současné obtížné situaci předčil veškerá naše očekávání.

Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich neocenitelnou podporu, jak ve formě štědrých darů, tak za pomoc se zpřístupněním kasiček. Víme, že všichni zažíváte komplikované a těžké časy a nejspíš jste si museli sami něco odepřít, abyste podpořili ty, kteří měli štěstí ještě méně.

Předem také děkujeme těm, kteří se ještě rozhodnou přispět do on-line kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka 2021 ještě definitivně nekončí. Možnost přispět do virtuální kasičky letos výjimečně trvá až do konce dubna. Výtěžek z Tříkrálové sbírky plánujeme použít na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu a na další rozvoj dobrovolnického centra. Srdečně ještě děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům, charitním pracovníkům, starostům, starostkám, zaměstnancům obecních úřadů, firmám, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům a dalším dobrovolníkům. Na webových stránkách www.mtrebova.charita.cz naleznete informace o výtěžcích v obcích a on-line poděkování.