Připomeneme si nejvleklejší válečný konflikt všech dob. Hrad se navrátí o několik století zpět do doby, kdy se v jeho okolí potulovaly hordy vojáků, kteří rabovali, dobývali, vraždili.

Program připravil letohradský spolek Honorata. Kromě řinčení mečů, výstřelů z děl a vůně střelného prachu nebudou chybět tanečnice, bubeníci, mušketýři, či mistr kat a scénická představení.

Nepřijdete ani o komentované prohlídky empírového paláce, který je stylizovaný do 2. poloviny 19. století, tedy do doby, kdy se na hradě naposledy žilo. Podívat se můžete také do středověkých sklepení, opředených legendami a pověstmi, do mučírny a domu zbrojnošů. Přístupné jsou stále i hradební ochozy, hláska a vyhlídkové altány.