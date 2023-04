Od 16. dubna představí Městské muzeum a galerie ve Svitavách výstavu tří významných českých výtvarníků, Aleše Lamra a jeho synů Hanuše a Jana. I když jsou všichni tři umělci spojeni rodinnými vazbami, jejich tvorba je velmi odlišná a unikátní.

Výstava Tři lamři | Foto: Muzeum Svitavy

Aleš Lamr (*1943) je jeden z nejznámějších malířů české výtvarné scény, pracuje také jako grafik, sochař a keramik a realizoval též řadu významných prací v architektuře. Jeho díla jsou zastoupena v prestižních galeriích v Paříži, Washingtonu, Buenos Aires, v pražské Národní galerii. V době prezidentování Václava Havla též zdobila prostory Pražského hradu.

Hanuš (*1976) je uznávaným šperkařem, který se při své práci nechává inspirovat především přírodou. Jeho pro veřejnost nejznámějším dílem je šperk pro americkou ministryni zahraničí Madeleine Albrightovou. V roce 2019 vytvořil k výročí vzniku Národního muzea diadém s názvem "Sbírka", který se stal součástí stálých sbírek. Jeho brož, květ růžového kaštanu, zdobila při vyhlášení výsledků prezidentských voleb novou první dámu České republiky Evu Pavlovou.

Jan Lamr (*1983), nejmladší ze synů, je umělec rozvíjející se jak v oblasti grafického designu, tak malby. Svým osobitým a nezaměnitelným malířským rukopisem vytváří abstraktní díla volně inspirovaná dynamikou přírodních jevů a fyzikálních procesů. Dosud vystavoval v Městské galerii Litomyšl, Galerii Kroupa, Galerii Gambit, Galerii Chodovská tvrz.

Výstava Tři lamřiZdroj: Muzeum Svitavy

„Když jsme byli děti, táta před nás položil malé plátno, do ruky dal štětec a v jeho ateliéru jsme mohli tvořit. Do uší nám hrála nějaká z rozhlasových her na rádiu Vltava, tu atmosféru nejde zapomenout. Táta měl chvilku klidu na práci a my jsme byli postaveni před nelehký úkol, jak se vypořádat s prázdným plátnem a technikou malby. Není to stejné, jako když máte papír a pastelky. Později jsme s Hanušem experimentovali na společném plátně nebo tiskli společně vytvořenou grafiku z litografického kamene,“ vzpomíná Jan Lamr.

Výstava „Tři Lamři ve Svitavách“ ukáže novější a aktuální díla Aleše, Hanuše a Jana Lamrových, vernisáž proběhne v sobotu 15. dubna v 15 hodin za účasti umělců. Přehlídka potrvá do 28. května.