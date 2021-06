Čokoládě a cukrovinkám bude po tři dny patřit zámek Litomyšl. Od pátku do neděle se tam koná Čokoládový trh. Připraven je stánkový prodej, živá hudba a soutěže. Těšit se můžete na stovky pralinek, ale také na různé speciality, jako je například čokoládové pivo.

V pátek se akce koná od 15 do 19 hodin, v sobotu od 10.30 do 19 a v neděli od 10.30 do 17 hodin. Dospělí zaplatí za vstup 60 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Pořadatelé Čokoládového trhu

Ve fotogalerii se můžete podívat do Kroměříže, kde se Čokoládový trh uskutečnil na začátku června.