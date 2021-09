Věděli jste, že ve Svitavách je jedno z nejdelších našich náměstí? Měří půl kilometru, po obou stranách ho lemuje podloubí, a vyvinulo se podél staré kupecké cesty. Věděli jste, že až do roku 1945 ve Svitavách převažovalo německojazyčné obyvatelstvo a česky mluvících obyvatel byste zde napočítali jen okolo 10 procent? O tom všem natáčel štáb Toulavé kamery při procházce po městě. Zdroj: Facebook Toulavá kamera

Pořad České televize Toulavá kamera pozve v neděli od 10 hodin diváky do Svitav.

