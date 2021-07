Novodobí princové nezachraňují princezny, ale zámky. Určitě není tolik draků jako zchátralých zámků, které pomoc potřebují. Pojďme se podívat za jedním zachráncem. Je to Pavel Kuře, kterého známe z Pokladů z půdy a který zachraňuje zámek Martinice u Dolních Kralovic na Benešovsku.

Roku 1540 koupil ves s panstvím Jan Vražda z Kunvaldu. Postavil zde tvrz. R. 1695 Ferdinand Jiří Vražda postavil naproti staré tvrzi /z které se nezachovala ani stopa/ u rybníka raně barokní zámek. Rod Vraždů z Kunvaldu připomíná rodový erb nad později zazděným vstupem do zámku. Erb můžeme spatřit i dnes a je na něm dvounohý dráček s hlavou kohouta.

V 18. stol. sídlil na zámku purkrabí a vrchní myslivec. V 19. stol. zde byla škrobárna – i tento nápis na zdi je dodnes vidět. Poslední předváleční majitelé byli židé, kterým byl zámek odebrán a oni zahynuli v koncentračním táboře v Terezíně.

Po válce koupil zámeček Karel Polák, kterému byl r. 1948 zabaven a r. 1952 jej do užívání převzal Státní statek, který zde měl skladiště. Zámek byl zcela zdevastován a potomkům původních majitelů bylo vráceno torzo se špatnou statikou, děravými střechami a bortícími se stropy. Došlo k zazdění arkád v přízemí i v prvním patře i k zazdění původního vstupu do zámku.

R. 2008 zámek koupil Pavel Kuře, původně automechanik ze Zruče na Sázavou. Ten zde o rok později otevřel největší vetešnictví v Čechách. Už s tím měl zkušenosti, vetešnictví měl i ve Zruči. Pavel Kuře je sympatický a charismatický mladý muž, pro kterého je záchrana zámku srdeční záležitostí. Jeho přáním je, aby po něm zůstalo něco hezkého a smysluplného, co zůstane i pro budoucí generace. A to už se mu povedlo.

Za deset let opravil střechu, vydláždil nádvoří, ze kterého ovšem musel napřed odstranit nánosy hlíny, které sahaly do poloviny tehdy zazděných arkád. Dnes již jsou zrekonstruované arkády opět jako původní a shlíží do opraveného dvora.

Před pár lety zámek působil jakoby jeho dny již byly sečteny. Dnes si sem můžeme udělat příjemný výlet. V přízemí si můžeme prohlédnout vetešnictví, kde najdeme opravdu vše. Však sem taky jezdí kutilové z širokého okolí i VIP osoby.

Prvním patrem nás provede sám majitel a poví nám spoustu zajímavostí o zámku. Např. že zámek dvakrát vyhořel nebo že zde pobýval Bedřich Smetana, jehož klavír se zde nacházel a skladatel tady složil část opery Hubička.

Prohlédneme si bývalé komnaty, krb, dva sály, zbytky původní kaple. Z původního vybavení se nezachovalo nic. Přesto je zámek zcela zaplněný nejroztodivnějšimi věcmi, některé můžeme poznat i z pořadu Poklad z půdy. Pavel Kuře předměty získává různě, nakupuje i celé pozůstalosti.

Zámecký pán, přezdívaný hrabě, zde pořádá i různé zajímavé akce, farmářské trhy, bleší trhy, srazy veteránů, organizuje zde výtvarné kurzy. A i když se nezúčastníme žádné z akcí, stojí za návštěvu i prohlídka zámku a vetešnictví a pocit radosti, že je další památka zachráněná.

Ve vesnici Martinice se u rybníka natáčela velká část filmu Bezva ženská na krku z r. 2016 s Petrou Hřebíčkovou a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích.

A okolí Martinic má krásnou přírodu.

Alena Hesounová

