Od začátku června je znovu zpřístupněn hrad Kunětická hora. Jedná se o jeho západní část, jež prošla zásadní přestavbou. Zvenčí nejsou změny téměř viditelné, avšak při prohlídce vnitřních prostor překvapí naprosto moderní stavební úpravy. To nejhezčí, co správa hradu nabízí, jsou výhledy z podkrovních prostor a pochůzné střechy.

Kvalitu panoramat pak umocní slunné počasí a vysoká viditelnost. Stávající návštěvnost ovlivnily vysoké teploty a covidová opatření, ale nárůst zájmu se očekává. Sezona je za dveřmi, a tak popřejme „Kuňce“ další růst do krásy, včetně rekonstrukce východní části do dvou let a mnoho spokojených návštěvníků. Za historií i divadlem.

Miroslav Hovorka