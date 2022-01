Velmi zajímavým skvostem expozice je také ojedinělý drahokam záhněda za milion a půl korun. Tento drahý kámen je často vyhledáván pro svoji tmavě hnědou barvu. Tmavě hnědá až černá, téměř neprůsvitná odrůda křemene se nazývá morion.

Ohňostroj ve Svitavách. Byla to krásná a dojemná podívaná

Vstup stojí 35 korun, avšak pokud si něco koupíte, vstupné neplatíte. Malé kamínky se pohybují do 100 korun.

Vydejte se na výlet

Obec Zámrsk leží v okrese Ústí nad Orlicí. Katastrem obce prochází hlavní železniční trať Praha-Česká Třebová-Olomouc a silnice I/35 Hradec Králové-Vysoké Mýto-Litomyšl. K dalším komunikacím patří původní státní silnice z Vysokého Mýta do Hradce Králové a krajská silnice do Chocně. Ze silnice I/35 odbočuje na křižovatce silnice I/17 do Chrudimi.