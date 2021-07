Vymyslet výlet, na kterém by se zabavila celá rodina, může být docela oříšek. Pokud se ale vydáte do Žďáru nad Sázavou, můžete si vybrat zážitky, při kterých se nebudou nudit dospělí ani děti.

Ve Ždáru nad Sázavou. | Foto: archiv L. Vojancové

Zámecký areál ve Žďáru nad Sázavou si můžete projít pěkně po svých, nebo vyzkoušet novinku, kterou je herní kárka. Půjčte si kárku plnou veselých her, naložte do ní dítě nebo manželku a můžete vyrazit poznávat zámek. Dostanete k tomu herní plánek a mapku a na co při výletu nezapomenout?