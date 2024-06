Životní příběh Terezy Vlček Klímové, absolventky ZŠ náměstí Míru a svitavského gymnázia, se začal psát během jejích studií na pedagogické fakultě královéhradecké univerzity, když objevila svou náklonnost k Chorvatsku. Svitavská rodačka totiž nyní vyučuje českou menšinu v oblasti Daruvaru, učí školkové děti, teenagery i dospělé.

Tereza ze Svitav učí krajany v Chorvatsku český jazyk | Foto: Město Svitavy

Dobrosrdeční a přátelští lidé, tento dojem si z dovolených v Chorvatsku Tereza Vlček Klímová přivezla. A právě proto zvolila Chorvatsko za cíl své stáže na vysoké škole. „Chtěla jsem zemi poznat nejen z turistické stránky, ale i proniknout do běžného života místních a poznat jejich kulturu a zvyky,“ říká Tereza o své volbě. Během studií učila na základní škole Sesvetska Sopnica v Záhřebu a dostala nabídku vzdělávat české krajany v Daruvaru, centru Čechů v Chorvatsku. Pravidelně se do Daruvaru vracela a přála si, aby zde mohla alespoň několik let žít a pracovat.

Za studií intenzivně spolupracovala s učitelkou, která působila v Chorvatsku, a práce se jí zalíbila natolik, že začala usilovat o podobnou pozici. Dům zahraniční spolupráci v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí totiž pravidelně posílá několik učitelů k českým krajanům po celém světě, cílem je šířit a udržovat český jazyk a kulturu i za hranicemi České republiky.

Od loňského září je Daruvar pro Terezu domovem. „Krajané mě oslovili hned napoprvé, překvapilo mě, že jde už o sedmou generaci potomků těch, kteří se přistěhovali z Česka,“ zdůrazňuje svitavská učitelka. Coby pedagog působí na různých typech škol od mateřské přes základní a střední. Pracuje s více než 350 dětmi, které učí český jazyk. „Věnujeme se i dramatickým a kreativním činnostem, hrajeme hry. Tančíme a tvoříme divadelní představení,“ vysvětluje Tereza, jak rozmanitými způsoby lze naši mateřštinu učit.

Krajané, kteří jsou sdružováni do českých besed pod záštitou Svazu Čechů v Republice Chorvatsko, ve spolupráci s Terezou organizují různé akce pro děti a dospělé, drakiádu, vánoční kreativní dílnu i herní večery s deskovými hrami Hrajeme si s češtinou. Nezapomínají na české tradice, pořádají mikulášské nadílky, vánoční i velikonoční tvoření.

„Podílela jsem se i na soutěži Čtení tě mění, do níž jsem zavedla novou kategorii lapbook. Věnuji se hodně deskovým hrám, konkrétně tvorbě projektu Hrajeme si my, přidej se i ty… to byl úspěšný projekt a česká škola v Daruvaru získala grant přesahující dva a půl tisíce euro,“ vypočítává svitavská rodačka aktivity, na nichž pracuje. Své děti a učitele zapojila do projektu Jsem laskavec, jehož cílem je činit dobré skutky a rozdávat radost. „Zapojilo se 185 dětí a 13 učitelů a společně jsme realizovali spoustu dobrých skutků,“ raduje se Tereza Vlček Klímová.

Tereza ze Svitav učí krajany v Chorvatsku český jazykZdroj: Město Svitavy

Její pracovní náplň je pestrá a zajímavá, protože k ní tak přistoupila. „Je to poslání. Učitel u krajanů má velkou zodpovědnost, profesní i lidskou. A interakcemi s krajany se vlastně stále učím,“ upozorňuje na nové souvislosti a výzvy, které ji posouvají dopředu.

„Jsem šťastná a vděčná že se můžu podílet na péči o české jazykové a kulturní bohatství daleko za našimi hranicemi, to je pro mě splněným snem a tou největší odměnou,“ dodává svitavská rodačka.

Petra Soukupová