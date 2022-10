Návštěvníci hradu se společně s letohradským spolkem Honorata v pozdějších hodinách vydají do dávných časů, o kterých vyprávějí pověsti a legendy. Za tajemné hradní atmosféry se návštěvníci dozvědí spoustu příběhů, které se v minulosti odehrály na hradě a v jeho okolí. Na Svojanově se tyto večerní prohlídky ujaly pod názvem Svojanovské stíny.

Svojanovské stíny.Zdroj: hrad Svojanov

Kdo chce vědět, komu patří stíny, které se v hradě zjevují, měl by se přijet podívat. Vážní zájemci o Svojanovské stíny by si měli místa v prohlídkách objednat na telefonním čísle 461 744 124 nebo na e-mailu info@svojanov.cz. Prohlídky začínají po oba dny v 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45 h, v sobotu také v 15.45 hodin. Obsazenost prohlídek bude správa hradu aktualizovat na svém oficiálním facebooku. Hrad Svojanov má v říjnu brány dokořán každý den kromě pondělí, a to od 9 do 17 hodin.

O hradě

Hrad Svojanov byl založený kolem roku 1224 jako královské věnné sídlo. Od roku 1910 je v majetku města Polička. Patří k nejoblíbenějším památkám nejen v Pardubickém kraji.

Někdejší královské sídlo nabízí tři prohlídkové okruhy, z toho dva s odborným výkladem. Na okruhu A se zájemci o historii podívají do hradního paláce. Seznámí se s tím, jak se na Svojanově žilo v 19. století za posledního soukromého majitele. Čekají na ně zařízené pokoje, salonky, jídelna či kuchyně, které jsou doplněné i dobovými oděvy a obuví. Na tomto okruhu je rovněž vystavená unikátní replika pohřební koruny Přemysla Otakara II. Okruh B je středověký. Turisté nahlédnou do nejstarších částí hradu ze 13. století. V mučírně je zamrazí při výkladu o tortuře, která byla běžnou součástí někdejších soudních procesů. V domě zbrojnošů si připomenou, jak na hradě žila hradní posádka. Na tomto okruhu je také instalovaná expozice s marionetami představujícími osoby, které na hradě skutečně žily. Průvodci vypráví jejich příběhy a legendy o nich. Ti, kteří si chtějí jen odpočinout, mohou zvolit okruh C. Venkovní hradní areál zavede návštěvníky do unikátní gotické zahrady, na nádvoří, na hradby, do zříceniny renesančního paláce, či na vyhlídky. Součástí této trasy je také možný výstup na šestadvacet metrů vysokou hlásku, odkud se otevírá nádherný výhled do kraje.

Návštěvníkům je k dispozici také hradní restaurace s venkovní terasou a hradní penzion s dobově zařízenými pokoji. Hrad je pro veřejnost otevřený od začátku března do poloviny prosince.

Květa Korbářová, Hrad Svojanov