Od pátku 28. října do středy 2. listopadu můžete vidět zámek v Moravské Třebové v dušičkové atmosféře. Vždy večer od setmění do 20. hodiny bude zámek a nádvoří zahaleno do tajemné dušičkové nálady.

Naplno se můžete ponořit do období, kdy je hranice mezi světem živých a mrtvých tenká. Do doby, kdy už tma převládá nad světlem, a rychle se blíží zima. Je to čas vzpomínání na naše předky, propojování se s rodovými kořeny a odpouštění. Čas zpomalení, zanoření se do svého nitra a hluboké vnitřní transformace.

Socha Plačící Anny na Křížovém vrchu bude ozářena svícemi, tak neváhejte a přidejte i tu svou. K Anně vás od hřbitova dovede cesta osvětlená loučemi (pokud počasí dovolí). Atmosférickou instalaci na zámku spolu s pracovníky Kulturních služeb města Moravské Třebové připravují mistři světel z Friedlteamu, děti z výtvarného oboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Kancírové a děti ze ZŠ U Kostela pod vedením pana učitele Nováka. V sobotu v neděli jsou připraveny také dušičkové prohlídky zámku.

Zámek Moravská Třebová