Do Širokého Dolu se opět sjedou nejlepší hasičské týmy z České i Slovenské republiky na soutěž v požárním útoku.

Hasiči z České i Slovenské republiky se utkají na memoriálu v Širokém Dolu. | Foto: Tomáš Petržela

V sobotu 28. října se společnost Flídr group v Širokém Dole promění ve Flídr arénu a přivítá více než 200 družstev na soutěži Memoriál Široký Důl – Flídr cup 2023. Už 23. ročník soutěže láká do Širokého Dolu tisíce návštěvníků a letošní teplejší počasí určitě přispěje k možná rekordní návštěvnosti tohoto závodu.

Závod odstartují ženy, které vyběhnou na trať před 9. hodinou ranní a nejlepší ženy se pak představí kolem 10. hodiny. Muži budou následovat a vrchol kategorie mužů by měl přijít kolem poledne. Během mužského závodu se proti sobě postaví nejlepší česká a slovenská družstva této sezony. Z českých družstev to bude především vítěz extraligy ČR Prchalov a extraligový vicemistr Renmotor Jinolice v mužích a vítězky extraligy žen Plumlov. Ze slovenských pak vítězové Slovenského superpoháru Kecerovce a Spišská sobota nebo Zbora, která si jistě bude chtít vzít zpět rekord dráhy, který ji loni vzali Nevcehle časem 13,52. Přičemž to budou právě Kecerovce, které to mají do Širokého Dolu téměř 500 kilometrů a mají to tak ze všech účastníků nejdále.

Jako každým rokem bude probíhat i Mistrovství Evropy v nalévačce. To je část požárního útoku, ve které se musí dostat voda z kádě do stroje. I v letošním roce má tato doplňková soutěž charitativní podtext, kdy se snažíme pomoci rodině Davida H., který tragicky zahynul v létě při autonehodě. V rámci projektu #vsichnizajednoho se uskuteční i sbírka a prodej předmětů s logy našeho projektu. Výtěžek z doplňkového závodu společně se sbírkou pak předáme Davidově rodině.

Z okolních týmů nebude na startu chybět domácí Široký Důl, který letos po šestiletém kralování přenechal titul mužům ze Záchlumí, které bude rovněž na startu. V kategorii žen pak budou svitavskými želízky v ohni ženy z Kamence nebo Pomezí.

Jakub Paulíček