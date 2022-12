Šestnáctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zaznamenal rekordní účast. Do populárního klání, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), se zapojilo téměř 7 000 žáků devátých tříd. 485 jich postoupilo do krajských kol.

Soutěž vznikla v roce 2006 ve spolupráci společnosti Synthesia a SPŠCH Pardubice a jejím cílem je představit chemii jako přitažlivý a perspektivní obor, který se vyplatí studovat, protože nabízí široké možnosti pracovního uplatnění. Po dvouletém covidovém útlumu je o chemické klání opět velký zájem. „Letošní vysoká účast nás samozřejmě těší, protože Mladý chemik dokáže motivovat žáky nejen k hlubšímu zájmu o náš obor, ale v ideálním případě i ke studiu chemie na naší škole,“ vysvětluje ředitel SPŠCH Pardubice Jan Ptáček.

První kola testování probíhala od září do konce října přímo na základních školách a zúčastnilo se jich 6 957 žáků ze 195 škol pěti krajů. Tři nejúspěšnější řešitelé z každé školy postoupili do krajského kola, které formou náročnějšího testu prověřilo teoretické znalosti soutěžících. Krajská kola se uskutečnila ve čtyřech testovacích centrech. „Mladí chemici z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje zamířili 13. 12. 2022 do pořádající SPŠCH Pardubice. Soutěžící z Libereckého kraje byli testováni o den později v prostorách ZŠ Jana Harracha v Jilemnici a ZŠ Husova v Liberci a talentovaní chemici z Vysočiny poměřili své znalosti 15. 12. 2022 v učebnách ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě,“ přibližuje Jan Ptáček.

Druhá sada testování trvala šedesát minut, a přestože kladla na soutěžící značné nároky, mladí chemici prokázali vynikající znalosti. „Test mi zpočátku připadal jednoduchý, názvosloví, rovnice i křížovku jsem zvládl bez problémů. Jakmile se ale objevily výpočty, dost jsem se zapotil a ne všechny příklady jsem dokázal vyřešit. Přesto si myslím, že při troše štěstí bych mohl postoupit do finále,“ zhodnotil svůj výkon Jakub Vanzl ze ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou.

Souběžně s testováním žáků se v prostorách SPŠCH Pardubice uskutečnil doprovodný program pro učitele. Personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková představila pedagogům nový film o pardubické chemičce, který byl natáčen i z ptačí perspektivy pomocí dronu. Učitelům také nastínila, jak se Synthesia vyrovnává s aktuálními společenskými problémy – od nedávné covidové pandemie přes energetickou krizi až po intenzivní snahu o integraci uprchlíků z Ukrajiny. Obchodní manažer společnosti P-LAB Miloslav Jílek seznámil přítomné pedagogy s nově vznikajícím projektem, který by měl zefektivnit a zatraktivnit praktickou výuku chemie na základních školách.

Regionální finále Mladého chemika se uskuteční 11. ledna 2023 v laboratořích SPŠCH Pardubice a zaměří se na praktické dovednosti soutěžících. „Třicítka finalistů vypracuje nepříliš náročnou laboratorní úlohu, kterou by měli zvládnout i ti žáci, kteří se do laboratoří dostanou jen výjimečně. Nezkušeným soutěžícím pomohou při manipulaci s laboratorní technikou asistenti z řad našich studentů. Snažíme se respektovat fakt, že v některých školách jsou možnosti praktické výuky velmi omezené,“ vysvětluje Dana Hrubošová ze SPŠCH, odborná garantka soutěže.

Nejméně tři nejlepší účastníci regionálního finále postoupí do celostátního finále, které 13. června 2023 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem

chemického průmyslu ČR a MŠMT. Všichni regionální i celostátní finalisté se díky podpoře mnoha firem a společností mohou těšit na velmi hodnotné ceny.

Za organizátory Robert Čebiš