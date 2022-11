„Základem instalace budou papírové betlémy od současných umělců Jiřího Knapovského a Jaroslava Heraina, kteří jsou pokračovateli tradičního malování betlémů na papír podle pojetí betlemářské oblasti Ústí nad Orlicí.“ uvádí etnografka muzea Mgr. Stanislava Cafourková. „Půvabný biblický příběh o narození chudého dítěte ve chlévě, o solidaritě nemajetných pastýřů a venkovanů si naši předkové připomínali o Vánocích ve svých domácnostech, ale přenesli jej také do svého okolí – do měst, do krajiny, do místopisných názvů. Na mapě najdete ulici Na Betlémě, osadu Betlém, Betlémskou jeskyni atd.“ dodává etnografka a kurátorka výstavy.

K vidění budou i netradiční varianty betlémů - betlém tříkrálový, hromniční a postní. Jak se liší od klasických vánočních jesliček, si návštěvníci musí odhalit sami! Výstava betlémů SLYŠTE, SLYŠTE, PASTUŠKOVÉ! začíná v neděli 20. listopadu 2022 a trvá do 8. ledna 2023.

Vernisáž se uskuteční v neděli 20. listopadu v 16 hodin ve výstavních sálech muzea. Těšit se můžete na zpívání koled žáky ZUŠ B. Martinů Polička a voňavé pohoštění. V tvořivé dílně si vyrobíte tradiční nebo moderní dekoraci do betléma i na stromeček.

Simona Valachová, Městské muzeum a galerie Polička