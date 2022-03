Akce se v tomto roce stala součástí projektu České unie sportu Tipsport Sportuj s námi. „Největší zájem bývá tradičně o pěší trasy – ty jsou letos na výběr tři, stejně jako cyklistické. Nejkratší, sedmikilometrová je vedena tak, aby se mohl zapojit skutečně každý, třeba i rodiny s kočárky,“ prozradil Jan Szantay z pořádajícího sportovního oddílu TJ Jaroměřice.

Kdo se bude chtít zapojit, musí v sobotu mezi sedmou a desátou hodinou dorazit k restauraci Hanácká krčma v Jaroměřicích, kde bude prezentace a start a později také cíl. Pěším budou k dispozici distance na sedm, dvacet tři a třicet osm kilometrů, cyklistům na deset, třicet a šedesát pět. Pěší šestnáctikilometrový okruh musel být tentokrát zrušen kvůli kůrovcové kalamitě.

„Každý, kdo dorazí do cíle do 17 hodin, obdrží jako už tradičně sladkou medaili a pamětní list. Po dvou zrušených ročnících se už velmi těšíme na všechny příchozí a těší nás, že se mezi nimi najdou i tací, co dosud nikdy nevynechali,“ uvedl Jan Szantay.

Michaela Kratochvílová