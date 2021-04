Byli jsme děti. Došli jsme ke stráni na jižním svahu kopce, pod kterou stála auta vyšetřovatelů. Po krátkém výstupu jsme vzápětí spatřili tu hrůznou spoušť – ohořelé kousky letadla a zbytky zčernalého okolního porostu a také dvě zcela ohořelá těla posádky sportovního letadla. Ještě pár dní se nám o tom v noci zdálo…

Ilustrační foto | Foto: Pavel Kyselák

Byla obyčejná neděle 16. dubna 1961. Chystali jsme se s kamarádem Tondou, že půjdeme na tradiční šubířovskou pouť. Počasí bylo ovšem nevalné, a tak jsme nakonec zůstali doma. Druhý den ráno, když jsme kráčeli z Nového Dvora (lidově zvaného Fameleje) do národní školy v Úsobrně, zaslechli jsme první zprávy o neštěstí v nedalekém lese, kam se zřítilo malé letadlo do lesní seče. Hned po vyučování, jen co jsme doma odhodili tašky, jsme se tam coby zvědavci doslova letěli podívat. Šli jsme po cestě, která vede kolem nejvyššího kopce v naší lokalitě – pod vrcholem Lavičné. Mgr. Ing. Jaroslav Pinkava ve své publikaci Pod vrchem Lavičná z roku 1991 uvádí můj slogan: „Nejvyšší hora Nového Dvora.“ (Poznámka: Tento můj slogan poté převzali i jiní autoři.)