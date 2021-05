Pěstitelé, znáte Semínkovnu? Díky ní můžete sdílet osivo ze svých zahrádek.

Semínkovny jsou místem, kde zahradníci mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek. | Foto: www.seminkovny.com

V Informačním centru v Bystrém u Poličky můžete nově nalézt Semínkovnu. Co to je?

Můžete zdarma sdílet s ostatními pěstiteli osivo ze svých zahrádek. Jednat se může o zeleninu, ale i květiny. Platit by ovšem mělo, že osivo je v bio kvalitě, tzn. z chemicky neošetřovaných rostlin. Mělo by jít o výsledek vašeho domácího semenaření. Semínka jsou nabízena bezplatně v malých dávkách pouze pro osobní spotřebu. Více informací o Semínkovnách na internetové stránce seminkovny.com.