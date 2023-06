Zatímco na většině škol je červen ve znamení školních výletů a blížících se prázdnin, u nás se v sobotu 10. června 2023 slavilo. Uplynulo totiž přesně sto let od položení základního kamene budovy Státní školy měšťanské v Městečku Trnávce.

S přáním pro dalších sto let | Foto: Ludmila Šimečková

A jak už to bývá, i u nás předcházely celé akci veliké přípravy. Nedílnou součástí bohatého programu oslav bylo vystoupení žáků prvního stupně.

Právě ti nejmladší jako by vzkázali příštím generacím, aby se nebály zkoušet nové věci, aby si pilným učením otevřely bránu do světa vědění, aby dál udržovaly místní malohanácké kulturní povědomí, aby si vážily kantorského řemesla a nezapomněly zpívat a tančit i dalších sto let.

Ať se jim tedy oslava té příští stovky podaří stejně dobře jako nám a čeká na ně radostná atmosféra, úvodní slova vážených hostů, milá setkání bývalých spolužáků, nostalgická prohlídka budovy školy s výstavkou fotografií, projížďky historickým autobusem, skvělé jídlo a pití i příjemné posezení s hudbou na školní zahradě. Doufáme také, že si nezapomenou přečíst naše poselství v pamětní schránce a budou pak o nás psát a vyprávět.

Ludmila Šimečková