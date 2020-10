Vhodně uskladněné zimní odrůdy jádrovin nás mohou zásobovat vitamíny a minerály po celou zimu.

Co jste udělali s úrodou ze své zahrádky? | Foto: archiv Deníku

Při sklizni jádrovin pro dlouhodobé uskladnění je důležité, aby byly plody zcela zdravé, bez mechanických nebo jiných poškození. Proto vybíráme jen kvalitní ovoce a velmi šetrně je češeme. Postupujeme odspodu nahoru, z vnější strany dovnitř koruny, aby případně padající plody nepoškodily další. Vlastní technika česání spočívá v tom, že plod vezmeme zespodu do dlaně, nemačkáme ho příliš, lehce jím pootočíme a stopku přes prst oddělíme opatrně od plodonoše. Nedojde tak jejímu vytržení z plodu nebo přelomení, což je nebezpečné hlavně u hrušek, které se navzájem ostrou částí stopky propichují.

Ve správné sklizňové zralosti postupně sklízíme a vhodně uskladníme všechny zimní odrůdy jádrovin. Zásobují nás vitamíny a minerály po celou zimu. S plody zacházíme velmi opatrně. Malé, mechanicky poškozené nebo deformované ovoce vyřadíme při česání a co nejdříve je zpracujeme na šťávy, na sušení nebo využijeme v kuchyni.

Vlašské ořechy usušíme v na slunci, na půdě, ve stodole či v suché místnosti. Teprve zcela suché ořechy nasypeme do koše nebo do sáčku, který dobře propouští vzduch. V žádném případě nesmíme ořechy umývat ve vodě, protože často nemají zcela uzavřenou skořápku a voda, která pronikne dovnitř, může způsobit zplesnivění jader.

Rašelina i štěpka jsou přírodní materiály a podléhají přirozenému rozkladu. Čas od času je tedy třeba dosypat na původní množství. To platí nejen pro okrasnou štěpku nebo drcenou kůru, ale i pro rašelinový substrát na vřesovištích a u brusinek i borůvek.

Většinou je ještě pěkné počasí, ale občas nás mohou překvapit ranní mrazíky. Krásné rozkvetlé chryzantémy, ale i ještě kvetoucí cínie nebo afrikány můžeme zachránit jednoduchým přikrytím kartonovou krabicí nebo netkanou textilií. Je to řešení rychlé, pohotové a levné a zachráníme barevnou krásu ještě na několik dní.