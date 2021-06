Kos s kosicí a kosáčaty zaujal čtenáře Jaromíra Pýchu. Za fotografie děkujeme.

Ptákoviny z naší zahrady. | Foto: Jaromír Pýcha

Ptákoviny z naší zahrady. Kos s kosicí a kosáčaty. O hnízdo se staral stejný páreček dospěláků, to je jisté. Ale u ostatních obrázků, sice z blízkého okolí hnízda, bych ruku do ohně nedal za to, že jsem fotil pořád ty stejné krasavce rodu ptačího.