Ve středu 23. června začíná v Moravské Třebové festival cirkusových a pouličních divadel Rozmarné léto. Centrem dění se stanou různá místa ve městě: náměstí T. G. M., zámek, park za muzeem a areál Knížecí louky. Nebude chybět ani šapitó, postavené za muzeem.

La Putyka. | Foto: zdroj www.ksmt.cz

Středa

V šapitó za muzeem můžete ve středu od 18 hodin navštívit klauniádu pro děti Squadra Sua – Happy hours. Děti zaplatí za vstup 50 Kč, dospělí 80 Kč. Host přijde do restaurace, usedne k prostřenému stolu, objedná si jídlo, které mu kuchaři připraví a číšníci donesou. Co by se mohlo pokazit na tak jednoduchém receptu? … COKOLI! Tři klauni, kteří se pouhým mávnutím lítaček vedoucích do kuchyně proměňují z číšníků na kuchaře a zpátky ve víru nehod, přešlapů a zakopnutí.