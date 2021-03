Letos proběhne Týden mozku online od 15. do 23. března. Akci tradičně povede Akademie věd ČR. Založil ji český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998. Je součástí Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. A rok od roku se těší větší oblibě.

Když zapomínáme

Jednou z nejdůležitějších funkcí našeho mozku je paměť. Díky ní se orientujeme v místě a v čase a víme, co jsme zažili. Obecně platí, že lidé si pamatují 10 % čteného, 20 % slyšeného, 30 % viděného, 50 % slyšeného a viděného, 70 % toho, co sami řeknou a 90 % toho, co udělají.

Zapomínání patří ke stárnutí a může se projevovat už po 30. narozeninách. Občas zapomeneme třeba jméno známého herce, nebo na schůzku. Na vině je náš životní styl, například přemíra stresu. Pokud ale někdo začíná zapomínat svoje jméno, mění chování a má poruchu řeči, zpozorněme.

Může jít o Alzheimerovu chorobu. Touto nemocí a dalšími demencemi je v Česku postiženo přes 150 tisíc lidí. A odhaduje se, že během následujících dvaceti let jich bude dvojnásobek.

Jak poznat Alzheimerovu chorobu?

Včasné rozpoznání demence není vždy snadné. Pacient ji obvykle sám neodhalí, nebo se stydí a příznaky maskuje. Často lidé považují mírné poruchy myšlení a zapomínání za přiměřené věku, i v případě závažnějších výpadků paměti.

Všimněte si častých nepřesností, logických chyb v odpovědích, obtížného hledání slov při komunikaci, nevybavování si některých událostí a údajů.

Nemoc může vést ke změně celé osobnosti. Člověk často mění emoce a chování.

Poraďte se

Váháte, zda někdo z blízkých trpí Alzheimerovou chorobou nebo demencí? Jak nebo zda o něj dokážete pečovat? Podívejte se na web Alzheimercentrum.cz, kde vám poradí, nebo doporučí místo pro testování paměti.

Martina Svobodová