Ulice ztichla, lampy se rozsvítily, jemně popadával sníh. Byla za pět minut šestá hodina podvečerní, když na dveře Charitního domu ve Vrchlického ulici v Poličce někdo zaťukal… a přinesl dar.

Z letošní Tříkrálové sbírky na Poličsku. | Foto: Jaroslav Mareš

V pátek 22. ledna jsme na Charitním domě č. II na Vrchlického ulici v Poličce „sloužili“ poslední den letošní Tříkrálové sbírky.

Po dobu tří týdnů zde bylo jedno z několika poličských zastavení, kde bylo možné „tříkrálově darovat“ přímo do pokladničky. V celodenních službách od 8 do 18 hodin jsme se pracovníci Charity střídali, aby každý přispěl svým dílem k dobrému dílu společnému. Ten den byl návštěv prostý, tedy jinými slovy nikdo (už) nepřišel.

Až … byl podvečer, ulice ztichla, lampy se rozsvítily, jemně popadával sníh. Byla za pět minut šestá hodina podvečerní, když na dveře zaťukaly prstíky dvou malých holčiček, podle slov kolegyně milých jako andílci, doprovázených tatínkem a čtyřnohým chlupatým kamarádem. Se slovy „musíme si přece pomáhat“ přinesli poslední dárek do naší letošní tříkrálové pokladničky. Přišel jako úplně poslední, v oněch pověstných „za pět minut dvanáct“, už jsme ho ani nečekali. Nejde snad uvažovat ani jinak, než že jsme dostali … dárek naděje.