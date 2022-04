Při Pochodu jarní přírodou vyrazilo za krásami Malé Hané na šest set turistů

Čtenář reportér Čtenář

Nebe takřka bez mráčku a veliká chuť protáhnout nohy – to byly důvody, proč se 570 milovníků pěší i cyklo turistiky vydalo v sobotu 19. března do Jaroměřic u Jevíčka, aby se tam zapojilo do pětačtyřicátého ročníku Pochodu jarní přírodou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pochod jarní přírodou. | Foto: Jan Szantay